Bingöl'de okçular 19 Mayıs etkinliklerinde yarıştı
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Bingöl'de okçular 19 Mayıs etkinliklerinde yarıştı

Bingöl'de okçular 19 Mayıs etkinliklerinde yarıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bingöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında okçular yarıştı.

Bingöl'de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında okçular yarıştı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri pandemi tedbirler arasında gerçekleştiriliyor.Etkinlikler kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde şehir stadyumunda okçuluk yarışması yapıldı.Yarışmanın birincisi omurilik felçli Eyüp Düner olurken, dereceye girenlere ödül verildi.

Pandemi nedeniyle etkinlikleri kısıtlı olarak yaptıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ali Rıza Akarca, "Pandemi nedeniyle 2021 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini bu yıl kısıtlı olarak yaptık. Şehir stadyumunda okçuluk branşında gösteriler ve yarışma düzenledik. Akşam da İstiklal Marşı törenimiz var. Töreni kendi öğrencilerimizle yapacağız. Özellikle engelli bireyler de yarıştı günün anlamından dolayı. Onlar engelli değil bizler için çok değerli. Onları seviyoruz, topluma kazandırmak için elimizden gelen tüm gayreti yapacağız" dedi.

Okçuluk takımı antrenörü Bahattin Tüz de "Etkinlikler kapsamında okçuluk takımı olarak bir gösteri düzenledik. Bugünü andık. 19 Mayıs gençliğimize bir armağan. Yarışan sporcularımıza ödül takdim edildi. Emeği geçenlere teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Bingöl'de okçular 19 Mayıs etkinliklerinde yarıştı
Bingöl'de okçular 19 Mayıs etkinliklerinde yarıştı
Bingöl'de okçular 19 Mayıs etkinliklerinde yarıştı
Bingöl'de okçular 19 Mayıs etkinliklerinde yarıştı
Bingöl'de okçular 19 Mayıs etkinliklerinde yarıştı
Bingöl'de okçular 19 Mayıs etkinliklerinde yarıştı
Bingöl'de okçular 19 Mayıs etkinliklerinde yarıştı
Bingöl'de okçular 19 Mayıs etkinliklerinde yarıştı
Bingöl'de okçular 19 Mayıs etkinliklerinde yarıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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