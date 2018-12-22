Bingöl'de Öğrenciler Filografi Öğreniyor

Bingöl'de Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursla katılan üniversite öğrencileri, dersten artan zamanlarında filografi öğreniyor.

Bingöl Kredi Yurtlar Kurumu ile Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa filografi kursu açıldı. Öğrencilerin sanatla buluşması amacıyla açılan kursta erkek öğrencilerin ders saatleri dışında filografi kursuna katılıyor.

Kurs hocası Meral Sav, kursu açmaktaki amaçlarının öğrencilerin sanatla buluşmasını hedeflemek olduğunu belirterek, "Hedifimiz sosyal hayata bir şeyler öğrenerek girmelerini sağlamaktır. Burada kurs gören öğrenciler, geleceğin öğretmen adayları. Başka yerlerde oturmaktansa, başka alışkanlıklar kapmaktansa burada bir uğraş içindeler. Belki bunu meslekleri de yapabilirler. Bu filografi kursumuzda yapılan tabloları satabilirler, okul harçlıklarını çıkarabilirler. Dönem sonunda kredi yurtlar kurumunun sergisinde satışı yapılır ve yine bir kazanç elde edebilir öğrenciler" dedi.

Kursa katılan Bingöl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Yüksel Tosun ise eğitimini aksatmadan kursa katıldığını ifade ederek, "Boş zamanlarımızda el becerimizi geliştirmek için kurs talep ettik. Yurt idaremize ilettik ve onlarda sağ olsunlar bize halk eğitimden öğretmen gönderip kursu açtılar. Hem eğitim görüyoruz hem de boş zamanlarımızda hobi olarak bununla uğraşıyoruz. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: DHA