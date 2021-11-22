Bingöl'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
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Bingöl'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bingöl'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bingöl'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Genç Caddesi Tugay kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 AR 580 plakalı öğrenci minibüsü ile Sedat A. idaresindeki 32 YL 546 plakalı otomobil, Tugay kavşağında çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve trafik şube ekiplerine bildirdi. Kazada 2'si öğrenci 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Bingöl'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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