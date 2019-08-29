Bingöl'de ödüllü arıcının bal kovanlarına ayılar saldırdı

29.08.2019 18:58

BİNGÖL'de ürettiği ballarla dünya 2'ncilik ödülünü alan arıcı Mücdettin Çakan'ın bal kovanları ayıların saldırısına uğradı.

Bingöl merkeze bağlı Kartal köyünde aracılık yapan ve 2017 yılında İstanbul'da 120 ülkeden 600 yarışmacının katılımıyla düzenlenen 45'inci Apimondia Arıcılık Kongresi'nde ürettiği bal dünya ikincisi seçilen arıcı Mücdettin Çakan'ın, ürettiği bal kovanlarına ayılar saldırdı. Çakan, ayılar 8 bal kovanına zarar verdiğini ifade ederek, "Yaklaşık 50 kovanımdan 8'ine ayılar tarafından zarar verildi. Kovanların yanına geldiğimde, ayılar 3 kovanı kırıp içindeki balları yemiş, 5 kovanı ise devirip tahrip etmişler" dedi.





Kaynak: DHA