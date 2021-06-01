Bingöl'de normalleşme süreciyle esnaflar müşterilerini ağırlamaya başladı
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Bingöl'de normalleşme süreciyle esnaflar müşterilerini ağırlamaya başladı

Bingöl'de normalleşme süreciyle esnaflar müşterilerini ağırlamaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bingöl'de normalleşme süreciyle uzun bir süredir kapalı olan bir çok esnaf işyerini açtı, müşterilerini ağırlamaya başladı.

Bingöl'de normalleşme süreciyle uzun bir süredir kapalı olan bir çok esnaf işyerini açtı, müşterilerini ağırlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından normalleşme sürecini açıkladı. Karar ile birlikte ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de uzun süredir korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen veya kısıtlanan restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi işletmeler, müşteri alarak servis yapmaya başladı. Uzun bir aradan sonra işyerlerini açan ve müşterilerini ağırlamaya başlayan esnaf, sürecin mutluluğunu yaşadı. Pandemi ve kısıtlamalar nedeniyle esnafların zorluklar yaşadığını aktaran kafe işletmecisi Yusuf Keskin, bir daha kapanma olmamasını umut ettiklerini aktardı.

Keskin, "Uzun zamandır mekanlarımız kapalıydı. Halkımız, esnaf çok zorluk çekti haliyle işsiz kalan arkadaşlarımız da oldu. Bir daha kapanma olmazsa inşallah daha iyi günlere gideriz diye düşünüyorum. Hükümetimiz elinden geleni yapıyor buna inanıyoruz ama biraz daha gayret etsek çünkü uzun bir süre kapalı kaldık. Uzun bir süredir cepten giderlerimizi karşıladık. İnşallah bundan sonra kapanmaz. Bugün de bismillah dedik açtık, inşallah bundan sonra daha güzel günler göreceğiz diye umut ediyoruz" dedi.

Uzun bir aradan sonra tekrar müşterilerini işyerinde ağırlayan lokantacı Selman Bayram ise "Pandemi döneminde yaklaşık 1 yılı aşkın bir süredir sıkıntılarımız oldu. Oturma yasağı vardı ve uzun bir süre paket servis yapıyorduk. İlla ki sıkıntılarımız oldu ama bugünleri atlatacağımıza inanıyoruz hep birlikte. Bugün itibariyle kazasız belasız oturma düzenine başladık. Umarım bundan sonra iyi olur Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Bingöl'de normalleşme süreciyle esnaflar müşterilerini ağırlamaya başladı
Bingöl'de normalleşme süreciyle esnaflar müşterilerini ağırlamaya başladı
Bingöl'de normalleşme süreciyle esnaflar müşterilerini ağırlamaya başladı
Bingöl'de normalleşme süreciyle esnaflar müşterilerini ağırlamaya başladı
Bingöl'de normalleşme süreciyle esnaflar müşterilerini ağırlamaya başladı
Bingöl'de normalleşme süreciyle esnaflar müşterilerini ağırlamaya başladı
Bingöl'de normalleşme süreciyle esnaflar müşterilerini ağırlamaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de normalleşme süreciyle esnaflar müşterilerini ağırlamaya başladı - Haberler
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