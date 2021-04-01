Bingöl'de nikah merasimlerinde düzenleme
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Bingöl'de nikah merasimlerinde düzenleme

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bingöl'de nikah merasimlerinde düzenleme

Bingöl Valiliği, nikah merasimi şeklindeki düğünlerin 50 kişiye geçmemek kaydıyla yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Bingöl Valiliği, nikah merasimi şeklindeki düğünlerin 50 kişiye geçmemek kaydıyla yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, önceki genelge gereği, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere aynı şekilde devam edecektir. Ancak ilimizde bu hafta sonu (4 Nisan 2021 Pazar Günü) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar için 50 kişi ile sınırlı olmak kaydıyla muafiyet uygulanacaktır. Sonraki haftalarda ilimiz genelinde sokağa çıkma yasağı olan Pazar günleri için nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünler yapılmayacaktır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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