Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuklar görüntülendi
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Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuklar görüntülendi

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyünde, nesli tükenme tehlikesi altında olan 5 porsuk görüntülendi.

Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuklar görüntülendi
27.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:35

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyünde, nesli tükenme tehlikesi altında olan 5 porsuk görüntülendi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde koruma altında olan porsuk, Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyünde görüntülendi. Köyde yaşayan Yavuz Gelen, dağda gezerken 5 porsuğun aniden önüne çıktığını söyledi. Köy civarında porsuklarla çok karşılaştıklarını belirten Gelen, gayet sakin olduklarını ve daha sonra kaçarak gözden kaybolduklarını ifade etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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