Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak görüntülendi - Haberler
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Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

- Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak görüntülendi Bingöl'de birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak, cep telefonu ile görüntülendi.

BİNGÖL (İHA) - - Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak görüntülendi

BİNGÖL - Bingöl'de birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak, cep telefonu ile görüntülendi.

Dünyada ve Türkiye'de birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türler bölümünde kırmızı listede yer alan vaşak, Bingöl'de görüntülendi. Adaklı ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülenen 2 vaşak, kış aylarının çetin geçmesinden dolayı yerleşim yerlerine kadar indi. Vaşakları gören vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Vaşaklar, daha sonra gözden kayboldu.

Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak görüntülendi

Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak görüntülendi

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İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Son Dakika Haberleri

Bingöl, Güncel, Haber

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