Bingöl'de nehirde boğulmalara karşı tatbikat yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bingöl'de nehirde boğulmalara karşı tatbikat yapıldı

Bingöl'de Murat Nehri'nde hem rafting için saha çalışması yapıldı, hem de son günlerde dikkat çeken boğulma vakalarına karşı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Bingöl'de nehirde boğulmalara karşı tatbikat yapıldı
14.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:21

Bingöl'de Murat Nehri'nde hem rafting için saha çalışması yapıldı, hem de son günlerde dikkat çeken boğulma vakalarına karşı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Bingöl Üniversitesi gönüllüleri ile Bingöl AKUT Arama-Kurtarma Derneği'nden oluşan toplamda 20 kişi, Genç ilçesindeki Murat Nehri'nde tatbikat ve rafting için saha çalışması yaptı. İki farklı bota binip Dik köyünden Genç Köprüsü'ne kadar kürek çeken ekipler, daha sonra arama, kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.Tatbikat kapsamında senaryo gereği nehirde boğulmak üzere olan bir kadını kurtarıldı, ilkyardım uygulandı.

Bingöl Üniversitesinden gönüllü idareciler ve AKUT olarak tatbikat gerçekleştirdiklerini belirten Ömer Faruk Gürsaçtı, "Tatbikatımız Kalehan barajının altından başladı ve Genç Köprüsü'ne kadar sürdü. Ekiplerimize suda nasıl arama kurtarma yapılır hem suda nasıl müdahale yapılır gibi konuları geldiğimiz güzergah boyunca anlattık. Aynı zamanda da botla ilgili bilgiler verdik, üniversite ve kendi ekiplerimize anlattık. Daha sonra canlandırma yaparak bir boğulma vakasının kurtarılmasını gerçekleştirdik. Tatbikatta kurtardığımız kişiye ilkyardım müdahalesini yaptık" dedi.

Ayrıca ekibin sık sık benzer tatbikatları yapmasının planlandığı ifade edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları Haber
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi Haber
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Haber
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı Haber
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Şüphelinin, muhabirin 'Neden vurdun?' sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Şüphelinin, muhabirin "Neden vurdun?" sorusuna verdiği yanıt şaşkına çevirdi
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde girişlere kısıtlama getirildi
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
Gaziantep'te iki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Şanlıurfa'da vaka sayısı hızla yükseliyor, can kaybı arttı!
Şanlıurfa'da vaka sayısı hızla yükseliyor, can kaybı arttı!
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
ABD'nin Milwaukee kentinde seçilen Türk, 174 yıllık geleneği bozdu
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Evlere dadanan hırsız, çamaşır makinesini içindeki elbiselerle çaldı
Evlere dadanan hırsız, çamaşır makinesini içindeki elbiselerle çaldı
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a birbirinden önemli 5 yeni özellik geliyor
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
ABD'de polisler, aracında uyuyan siyahi bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbiseyi yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbiseyi yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
CZN Burak, 'Bana televizyon alacak yok mu?' diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Donald Trump Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Demet Evgar Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Karar Beşiktaş Antalyaspor
Şu an buradasınız: Bingöl'de nehirde boğulmalara karşı tatbikat yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 10:50:54. #1.15#
title