Bingöl'de narkotikle suçlarla mücadele çalışmaları ele alındı

Bingöl Valisi Cahit Çelik başkanlığında düzenlenen "Narkotik Suçlarla Mücadele" değerlendirme toplantısında, il genelinde yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda, uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri detaylı şekilde değerlendirildi. Mevcut durumun analiz edildiği toplantıda, narkotik suçlarla mücadelede izlenecek yol haritası da görüşüldü.

Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların, tüm kurumların iş birliğiyle kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı