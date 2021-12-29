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Bingöl'de Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri göreve başladı

Bingöl'de Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri göreve başladı
AA / Aydın Arık - Haberler | Güncel

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunus) ekipleri göreve başladı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunus) ekipleri göreve başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği kuruldu.

İçişleri Bakanlığı onayının ardından Asayiş Daire Başkanlığının motosiklet tahsisi ile Bingöl'de Motosikletli Polis Timleri göreve başladı.

Kentte meydana gelen olaylara daha etkin, daha hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi, önleyici polislik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve olayların aydınlatılması, faillerin yakalanmasında Motosikletli Polis Timleri etkin rol alacak.

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AA / Aydın Arık - Son Dakika Haberleri

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