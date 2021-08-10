Bingöl'de mobil ekipler, önce ikna ediyor sonra aşı yapıyor
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Bingöl'de mobil ekipler, önce ikna ediyor sonra aşı yapıyor

Bingöl'de mobil ekipler, önce ikna ediyor sonra aşı yapıyor
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS vaka artışının yüksek, aşılama oranının da düşük olduğu Bingöl'de mobil ekipler, gittikleri köylerde bölge halkını ikna edip, aşı uygulaması yapıyor.

KORONAVİRÜS vaka artışının yüksek, aşılama oranının da düşük olduğu Bingöl'de mobil ekipler, gittikleri köylerde bölge halkını ikna edip, aşı uygulaması yapıyor. 

Salgınla mücadelenin ilk gününden bu yana hastaların sağlığına kavuşması için görev yapan sağlık çalışanları, şimdi de salgının kontrol altına alınması için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Bingöl Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 5 ayrı gruptan oluşan 10 kişilik mobil aşı timleri, merkez ve köylere giderek, halkı aşı olmaya ikna etmek için büyük çaba gösteriyor. Vaka artışının yüksek, aşılama oranının ise düşük olduğu kentte ekipler, köy camilerinin minarelerinden Türkçe ve Zazaca 'Aşı olun' çağrısında bulunuyor. İkna çabaları sonucu aşı olmak isteyenlere hemen aşıları yapılıyor. Günlük 6 ile 7 bin kişi arasında aşı yapan ekipler, bu aşılama sayınının artması için yoğun mesai yürütüyor.


Bingöl'de mobil ekipler, önce ikna ediyor sonra aşı yapıyor
Bingöl'de mobil ekipler, önce ikna ediyor sonra aşı yapıyor
Bingöl'de mobil ekipler, önce ikna ediyor sonra aşı yapıyor
Bingöl'de mobil ekipler, önce ikna ediyor sonra aşı yapıyor
Bingöl'de mobil ekipler, önce ikna ediyor sonra aşı yapıyor
Bingöl'de mobil ekipler, önce ikna ediyor sonra aşı yapıyor
Bingöl'de mobil ekipler, önce ikna ediyor sonra aşı yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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