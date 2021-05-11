Minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 16 yaralı
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Minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 16 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - Haberler | 3. Sayfa

Minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 16 yaralı Bingöl'de minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 16 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'de minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Aşağı köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman B. idaresindeki 12 KM 0249 köy minibüsü merkezden Yelesen köyüne gideceği sırada Aşağı köy girişinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 16 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevre köydeki vatandaşlar ise ekipler gelene kadar şarampole yuvarlanan araç içindeki yaralıları çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 16 yaralı
Minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 16 yaralı
Minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 16 yaralı
Minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 16 yaralı
Minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 16 yaralı
Minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 16 yaralı
Minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 16 yaralı
Minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 16 yaralı
Minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 16 yaralı
Minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 16 yaralı
Minibüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 16 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ

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