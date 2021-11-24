Bingöl'de minibüs ile kamyonun çarpışma anı güvenlik kamerasında
AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel
Bingöl'de minibüs ile kamyonun çarpışma anı güvenlik kamarasınca kaydedildi.
BİNGÖL (AA) - Bingöl'de minibüs ile kamyonun çarpışma anı güvenlik kamarasınca kaydedildi.
Abdullah Fidan yönetimindeki 21 ACA 676 plakalı kamyon ile Murat Abay idaresindeki 12 AF 192 yük taşıma minibüsü, Havalimanı Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, sürücü Abay yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, yolun soluna dönmeye çalışan minibüse kamyonun çarptığı anlar yer alıyor.
AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri
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