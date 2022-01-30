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Mezrada mahsur kalan hamile kadına UMKE ulaştı

AA - Güncel
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Bingöl'ün Genç ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Korucuk mezrasında yaşayan 2 aylık hamile Feride Arkan'ın (33) yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

UMKE, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Korucuk mezrasına tam paletli ambulansla gitti.

Feride Arkan, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından Genç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yeniyazı köyü Muhtarı Mehmet Orhan, yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin çok zahmet çekerek hastayı kurtardığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mezrada mahsur kalan hamile kadına UMKE ulaştı

Mezrada mahsur kalan hamile kadına UMKE ulaştı

Mezrada mahsur kalan hamile kadına UMKE ulaştı

AA - Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 112 Acil Çağrı, Bingöl, kar, Güncel, Haber

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