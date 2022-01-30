Mezrada mahsur kalan hamile kadına UMKE ulaştı
- Güncelleme:
Bingöl'ün Genç ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.
BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Korucuk mezrasında yaşayan 2 aylık hamile Feride Arkan'ın (33) yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
UMKE, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Korucuk mezrasına tam paletli ambulansla gitti.
Feride Arkan, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından Genç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yeniyazı köyü Muhtarı Mehmet Orhan, yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin çok zahmet çekerek hastayı kurtardığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.