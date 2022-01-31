Bingöl'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da hissedildi - Haberler
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Bingöl'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da hissedildi

AA, İsmail Şen - Güncel
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Bingöl'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da hissedildi

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, depremin özellikle Karakoçan ve Palu ilçelerinde hissedildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Merkez üssü Bingöl Yayladere ilçesi olmak üzere saat 03.49'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem, Karakoçan ve Palu ilçelerimizde hissedilmiştir. Sorumluluk sahamızdan şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmemiştir."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / İsmail Şen - Güncel

Karakoçan, Yayladere, Elazığ, Bingöl, Güncel, Haber

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