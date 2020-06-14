Bingöl'de, mağaraya gizlenen 50 kilo esrar bulundu BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, mağaraya gizlenen 50 kilo esrar, narkotik köpekleri 'Vana' ve 'Öğle'nin tepki vermesiyle bulundu.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, mağaraya gizlenen 50 kilo esrar, narkotik köpekleri 'Vana' ve 'Öğle'nin tepki vermesiyle bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla Genç ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, uyuşturucu gizlendiği tespit edilen mağarada arama yaptı. Narkotik köpekleri 'Vana' ile 'Öğle'nin tepki verdiği alandaki 2 çuval içinde 50 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA