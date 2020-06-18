Bingöl'de LGS sınavına hazırlık
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Bingöl'de LGS sınavına hazırlık

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Karlıova ilçesinde meydana gelen depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD teknik ekiplerince okullarda gerekli incelemelerin yapıldığını bildirdi.

Bingöl'de LGS sınavına hazırlık
18.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:10

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Karlıova ilçesinde meydana gelen depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD teknik ekiplerince okullarda gerekli incelemelerin yapıldığını bildirdi.

Vali Ekinci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde yaptığı açıklamada, Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bingöl genelinde LGS'ye 87 okul, 444 salonda 6 bin 600 öğrencinin gireceğini belirten Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle de tüm tedbirlerin alındığını aktardı.

Sınavda görevli 1479 öğretmen için 870 siperlik, 631 litre dezenfektan ve 24 bin 463 adet maske dağıtımı gerçekleştirilerek okullarda her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alındığını aktaran Ekinci, tüm hazırlıklarını tamamlayan okulların öğrencilerini beklediğini kaydetti.

Okulların dezenfekte edildiğini ifade eden Ekinci, şöyle devam etti:

"İlgili okullarımıza dezenfektan, maske ve sınav görevlileri için eldiven verilmiştir. Sınav günü velilerimiz öğrencilerine okul bahçesine kapısına kadar eşlik edebileceklerdir. Okullarda her türlü tedbir alındı. Okullarımızda sınav öncesi öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize ve velilerimize sosyal mesafe kuralına uyma, maske takma ve Kovid-19 hakkında bir bilgilendirme yapılacaktır. Daha sonra sınav görevlilerine, öğrencilerimize el antiseptiği verilecek ve maske dağıtılacaktır. Sınavda görevli öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz sosyal mesafeye uygun bir şekilde sınava alınacaktır. Çocuklarımız için en uygun sınav ortamı hazırlanmıştır. LGS'ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınavda görev yapacak tüm yönetici, öğretmen ve görevlilere kolaylıklar diliyorum."

Ekinci, Karlıova ilçesinde meydana gelen depremin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD teknik ekiplerince okullarda gerekli incelemelerin yapıldığını vurguladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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