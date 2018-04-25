Bingöl'de Lale Zamanı

ABDULLAH ÇELİK - Her yıl nisan ayında Bingöl Ovası'nda doğal olarak yetişen kırmızı laleler, görsel şölen oluşturuyor.

Kent merkezine 24 kilometre mesafedeki Gözeler köyü mevkisinde açan kırmızı laleleri görmek için her gün çok sayıda kişi, bölgeye geliyor.

Son zamanlarda amatör fotoğrafçılar, çektikleri lale fotoğraflarını sosyal medyada paylaşılarak bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Bölgede arıcılık yapan köy sakinlerinden Hızır Ali Beyazyıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede doğal olarak yetişen lalelerin nisan ayında muhteşem bir görüntü oluşturduğunu söyledi.

Vatandaşların bu eşsiz manzarayı izlemek için bölgeye akın ettiğini anlatan Beyazyıldırım, şöyle konuştu:

"Burası gerçekten bir doğa harikasıdır. Her yıl nisan ayında başlayarak mevsimin gelişimine göre mayısın ilk haftasına kadar bu güzelim laleler burada çıkar. Bu laleler bahar mevsiminin güzellikleriyle daha bir güzelleşir. Baharda yağmur fazla olursa bu laleler daha güzel gelişir. Bingöl Ovası'nın yarısı bu güzel lalelerle süslenir."

Yörenin tanıtımının yapılmasını isteyen Beyazyıldırım, "İyi bir tanıtım yapılırsa mevsiminde burası güzel bir piknik alanı olabilir, insanlar burada güzel vakit geçirebilir. Lalelerin Türkiye'ye tanıtılması çok güzel olur. Yöreye de katkısı olur." dedi.

"Lale devrinde yaşıyormuşum gibi hissettim"

Laleleri görmek için bir grup çocukla Gözeler köyüne gelen Hatice Başoğuz da baharda Bingöl'ün dört bir yanının çiçeklerle süslendiğini belirterek nisan ayında açan kırmızı lalelerin görülmeye değer olduğunu söyledi.

Başoğuz, şunları söyledi:

"Buraya geldiğimde lale devrinde yaşıyormuşum gibi hissettim. Gerçekten içime çok güzel ilham geldi. Asıl laleler bizim memleketimize aittir. İstanbul'da doğal değil yapay olarak üretiliyorsa da bizim memleketimizde Allah vergisi doğal yetişiyorlar. Bu güzelliğin herkesçe bilinmesini istiyor, herkesi buraya davet ediyorum."