Bingöl'de öğrencilerden "Komşum Projesi" ile Ramazan dayanışması

Bingöl KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda gönüllü öğrenciler, 'Komşum Projesi' kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere iftar için yemek dağıtımı yapıyor. Ramazan ayında artan dayanışma ile gıda israfı önlenirken, ailelerin sofralarına sıcak yemek ulaştırılmakta.

Bingöl'de KYK öğrencileri "Komşum Projesi" çerçevesinde yurtta hazırlanan yemekleri komşuların iftar sofrasına ulaştırarak dayanışma örneği sergiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yürütülen Komşum Projesi tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede Bingöl KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki gönüllü öğrenciler, Komşum Projesi kapsamında yurtta hazırlanan yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak dayanışma örneği sergiliyor. Özellikle Ramazan ayında anlamı daha da artan proje çerçevesinde öğrenciler, sıcak yemekleri kapı kapı dağıtarak ihtiyaç sahiplerinin sofralarına çeşitlilik katıyor. Gönüllü öğrencilerin katılımıyla yürütülen proje sayesinde hem gıda israfının önüne geçiliyor hem de ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına sıcak yemek ulaştırılıyor.

Projeye gönüllü olarak katılan Bingöl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 2'nci sınıf öğrencisi Aybüke Onaran, projenin özellikle Ramazan ayında daha da anlam kazandığını belirterek, "Bingöl Kız Öğrenci Yurdu olarak Komşum Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere dört çeşit akşam yemeği götürmekteyiz. Komşularımız bizlere komşum mobil uygulamasından ulaşmaktadır. Ramazan ayı dolayısıyla bu projemiz daha da anlam kazanıyor. Bakanlığımızın bizlere ve komşularımıza sunduğu imkanlar için çok teşekkür ederiz" dedi.

Yurt Eğitim Sorumlusu Aslı Ataş ise projeye öğrencilerin büyük bir gönüllülükle katıldığını ifade ederek, "Yurdumuzda yürüttüğümüz Komşum Projesi için bugün de öğrencilerimizle beraber ihtiyaç sahibi ailelere yemeklerimizi götürdük. Bu projeye katılan tüm gönüllü öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Tüm dönem boyunca götürdüler ama bu Ramazan ayında gerçekten daha fazla anlam kazandı bu proje" diye konuştu. - BİNGÖL

