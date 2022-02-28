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Bingöl'de kuyuya düşen ineği ekipler kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bingöl'de kuyuya düşen ineği ekipler kurtardı

Bingöl'de su kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de su kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı İncesuyu köyünde bir ineğin otlandığı sırada kullanılmayan su kuyusuna düştü öğrenildi. Bölge halkı tüm uğraşlara rağmen ineği kuyudan çıkaramayınca durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bir kepçe ile köye giden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu ineği düştüğü su kuyusundan çıkarmayı başardı.

İnek sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BİNGÖL

Bingöl'de kuyuya düşen ineği ekipler kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İtfaiye, Bingöl, su, Yerel, Haberler

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