Bingöl'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kurban kesimlerinin, mezbahane, Et ve Süt Kurumu Bingöl Et Kombinası Müdürlüğü, kurbanlık satışlarının ise Bingöl Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda yapılacağı bildirildi.

Mahalle aralarında çevreyi kirletecek, vatandaşları rahatsız edecek şekilde gelişigüzel kurbanlık satışına ve kesimine izin verilmeyeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizdeki canlı hayvan potansiyeli göz önünde bulundurularak yeni çevre yolunda 6 bin 400 metrekarelik alan üzerine inşa ettiğimiz canlı hayvan pazarı, kurbanlık satışına ev sahipliği yapacak. Canlı hayvan pazarı hem daha hijyenik hem de daha güvenilir bir ortam sunacak. Vatandaşlarımız kurban kesimlerini, belirlenen kesim yerlerinde dini usullere göre sağlıklı ve hijyenik şekilde gerçekleştirebilirler. Vatandaşların çevreyi kirletmeden ve rahatsız etmeden kurban vecibelerini yerine getirmeleri konusunda hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Bayramın sorunsuz geçirilmesi için başta zabıta, temizlik, itfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekipleri olmak üzere tüm belediye ekipleri hizmet verecektir. Vatandaşlarımız Kurban Bayramı süresince belediyemize ulaşabilir."