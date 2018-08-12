Bingöl'de Kurban Satış ve Kesim Yerleri Belirlendi

Bingöl Belediyesi, vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı, hijyenik ortamlarda alarak, kesebilmeleri için kurban satış ve kesim noktalarını belirledi.

Bingöl Belediyesi Basın Yayın Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, kurbanlık kesimlerinin, mezbahane, Et ve Süt Kurumu Bingöl Et Kombinası Müdürlüğü'nde, kurbanlık satışlarının ise Bingöl Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz mahalle aralarında çevreyi kirletecek ve rahatsız edecek şekilde gelişigüzel kurbanlık satışına izin verilmeyecektir. İlimizdeki canlı hayvan potansiyeli göz önünde bulundurularak yeni çevre yolunda 6 bin 400 metrekarelik alan üzerine inşa ettiğimiz canlı hayvan pazarı, kurbanlık satışlarına ev sahipliği yapacak. Yatarımın hayata geçmesiyle daha önce kurbanlık satışları için belirlenen noktalarda satışa izin verilmeyecektir. Hayvan pazar alanı, araç yıkama yeri, gübre çukuru, kapalı ahır, kaba yem deposu, bakıcı evi, karantina ahırının yer aldığı canlı hayvan pazarımız, hem daha hijyenik hem de daha güvenilir bir ortam sunacaktır. Vatandaşlarımız kurban kesimlerini, belirlenen kurban kesim yerlerinde dini usullere göre, sağlıklı ve hijyenik şekilde gerçekleştirebilirler. Ayrıca kendi özel mülk ve bahçelerinde kurban kesen vatandaşlarımızın da, çevreyi kirletmeden ve rahatsız etmeden kurban vecibelerini yerine getirmeleri konusunda hassasiyet göstermeleri gerekmektedir" denildi.

Belediyenin ilgili birimlerinin Kurban Bayramı süresince vatandaşların hizmetinde olacağı belirtilen açıklamada: "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı sorunsuz olarak geçirebilmeleri için başta zabıta, temizlik, İtfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekiplerimiz olmak üzere tüm belediye olarak bayram süresince hizmet verilecek"ifadelerine yer verildi. - BİNGÖL