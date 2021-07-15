Bingöl'de kuraklık balıkları da vurdu, yüzlercesi telef oldu
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Bingöl'de kuraklık balıkları da vurdu, yüzlercesi telef oldu

Bingöl'de kuraklık balıkları da vurdu, yüzlercesi telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Genç ilçesinde derede yaşanan kuraklık nedeniyle yüzlerce balık telef oldu.

Bingöl'ün Genç ilçesinde derede yaşanan kuraklık nedeniyle yüzlerce balık telef oldu.

Genç ilçesinde tarım arazilerinin sulamasında kullanılan en önemli su kaynaklarından biri olan Ledız Deresi, mevsim yağışlarını almaması nedeni ile kuruma noktasına geldi. Ledız Deresinde yaşanan kuraklık balıkları da vurdu. Derede bulunan yüzlerce balık telef olurken, yöre halkı balık ölümlerinin önüne geçilmesini istedi.

(Sinan Atan/İHA)

Bingöl'de kuraklık balıkları da vurdu, yüzlercesi telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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