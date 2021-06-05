Bingöl'de kuraklığa dayanaklı arpa üretimi yapılacak

Bingöl Üniversitesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentte kuraklığa dayanıklı, verimi yüksek arpa üretimi amacıyla 50 farklı türdeki tohumun deneme ekimi gerçekleştirildi.

Bingöl Üniversitesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentte kuraklığa dayanıklı, verimi yüksek arpa üretimi amacıyla 50 farklı türdeki tohumun deneme ekimi gerçekleştirildi.

Bingöl Genç kara yolu üzerinde bulunan Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi alanındaki 2 dönümlük araziye geçen yıl ekimi yapılan 50 farklı arpa bu yıl ürün verdi.

Yaklaşık 3 yıl sürecek çalışmanın ardından kentin iklim ve toprak yapısına en uygun, kuraklığa dayanıklı ve verimi yüksek arpa çeşidi belirlenerek üretimin yapılması sağlanacak.

En verimli arpa tohumu Bingöl Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ziraat Odasının iş birliğiyle çiftçilere verilecek.

Çalışma kapsamında çiftçilere de Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır'ın da katılımıyla ekim alanında bilgilendirme yapıldı.

"3 yılın ortalamasını alacağız"

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kağan Kökten, AA muhabirine, Bingöl'de geçen yıllara göre yağışların daha az olduğunu söyledi.

Çiftçilerin bu anlamda yaşadığı sıkıntıların giderilmesi adına kuraklığa dayanıklı arpa üretimi yaptıklarını dile getiren Kökten, "Ekimini yaptığımız bazı arpa çeşitleri kurak şartlarda bile çok güzel gelişti, çok iyi verime durdu. Önümüzdeki yıl ve sonraki yıllarda yine bu denemeleri yaparak 3 yılın ortalamasını alacağız." diye konuştu.???????

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi alanında ektikleri arpayı haziran ayının ortasında hasat edeceklerini dile getiren Kökten, "Arpa buğdaya göre daha çabuk hasada geliyor. Artık kıraç koşullarda, yani sulama yapılmadan üretiliyor. Yaptığımız denemede kesinlikle sulama yapmadık. Hepsini çiftçilerin ektiği şartlarda denedik." dedi.

Hasadın ardından besleme değerlerini çıkartacaklarını anlatan Kökten, amaçlarının bölge ve ülkenin tohumluklarını üretip çoğaltmak olduğunu aktardı.

Kökten, ekimini yaptıkları arpa tohumlarının büyük çoğunluğunun tescilli olduğunu, bazı yerli çeşitlerin yurt dışından gelenleri geçtiğini belirterek, "Yani yurt dışına bağımlılığı da azaltmış olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş