Bingöl'de kuleden düşen astsubay şehit oldu
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Bingöl'de kuleden düşen astsubay şehit oldu

Bingöl'de bir karakolda görevli astsubay çavuş kuleden düşerek şehit oldu.

09.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:27
Bingöl'de kuleden düşen astsubay şehit oldu

'de bir karakolda görevli astsubay çavuş kuleden düşerek şehit oldu.


Edinilen bilgilere göre, Genç ilçe Jandarma Komutanlığı bağlı Güzeldere Karakolu'nda görevli bir astsubay çavuş, dengesini kaybederek kuleden düşüp ağır yaralandı. Tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'nde kaldırılan astsubay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.


Şehit için bugün Bingöl Havalimanında tören düzenleneceği bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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