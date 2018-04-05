Bingöl'de Köydes Toplantısı

Bingöl'de, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Özel İdare Genel Sekreterliği'nde Vali Ali Mantı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, KÖYDES'in 2018 yılı yatırım programı değerlendirildi.

Vali Mantı, burada yaptığı konuşmada, KÖYDES kapsamında 2018 yılı yatırım programı için 37 milyon 383 bin lira ödenek aktarıldığını söyledi.

Yapılacak işlerde bir problem istemediğini ve işlerin özgür ve gelişmiş bir şekilde yapılmasını isteyen Mantı, "Devletin en büyük görevi, kanun hakimiyetini sağlamak, kamu hizmetini doğru yönetmektir. Bizim birinci görevimiz kanun hakimiyeti, ikincisi de kamu hizmetidir. Bu ikisini doğru götürürsek, hiçbir sıkıntı olmaz." diye konuştu.