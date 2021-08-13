Bingöl'de, köyde çıkan yangın söndürüldü
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Bingöl'de, köyde çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de, köyde çıkan yangın söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Sarısaman köyünde çıkan orman yangını, ekipler ve vatandaşların müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Sarısaman köyünde çıkan orman yangını, ekipler ve vatandaşların müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. 

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarısaman köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 7 personel sevk edildi. Orman işçileri ve jandarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da desteğiyle yangın büyümeden söndürülerek kontrol altına alındı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Bingöl'de, köyde çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'de, köyde çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'de, köyde çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'de, köyde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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