BİNGÖL- Köy minibüsü şarampole devrildi: 2'si ağır 15 yaralı
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BİNGÖL- Köy minibüsü şarampole devrildi: 2'si ağır 15 yaralı

Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'de köy minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

Bingöl'de köy minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 12 KM 0249 plakalı köy minibüsü, merkeze bağlı Aşağı köyünün girişinde şarampole devrildi.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİNGÖL- Köy minibüsü şarampole devrildi: 2'si ağır 15 yaralı
BİNGÖL- Köy minibüsü şarampole devrildi: 2'si ağır 15 yaralı
BİNGÖL- Köy minibüsü şarampole devrildi: 2'si ağır 15 yaralı
BİNGÖL- Köy minibüsü şarampole devrildi: 2'si ağır 15 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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