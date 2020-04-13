Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi - Haberler
Bingöl, Güncel

Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi

Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendiBİNGÖL'de, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen ve yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla tedaviye alınan bebek, 15 günlük tedavisinin ardından hastane personellerinin alkışları arasında taburcu edildi.

13.04.2020 20:21 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:22
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi

Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi

BİNGÖL'de, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen ve yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla tedaviye alınan bebek, 15 günlük tedavisinin ardından hastane personellerinin alkışları arasında taburcu edildi.

Z.E. iki hafta önce doğum yapmak için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede doğum yapan annenin koronavirüs testi negatif çıkarken, bebeğinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine bebek karantinaya alınarak tedavisine başlandı. İsmi açıklanmayan bebek, 15 günlük tedavisinin ardından virüsü yendi ve annesiyle birlikte sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haberler
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti...
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
FIFA Yasal Direktörü Emilio Garcia Silvero: Transfer piyasası 1 Temmuz'da açılmayacak
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya döneceğim
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya...
İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı
İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Alvaro Morata'dan takipçisinin 'Evde kal' tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Alvaro Morata'dan takipçisinin "Evde kal" tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Yasağı delen minübüs şoförünü yolcu kurtarmaya çalıştı: Ceza kesmeyin, biz inelim
Yasağı delen minübüs şoförünü yolcu kurtarmaya çalıştı: Ceza kesmeyin, biz inelim
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan fırıncılar birbirine girdi: 31 bin lira ceza
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan fırıncılar birbirine girdi: 31 bin lira ceza
Sokağa çıkma yasağında ekmek beğendiremeyen muhtar: Delirmemek için kendimi zor tuttum
Sokağa çıkma yasağında ekmek beğendiremeyen muhtar: Delirmemek için kendimi zor tuttum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Cahit Özkan Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Ebru Polat Simge Sağın Serdar Ortaç
Spor Falcao Lionel Messi Emre Belözoğlu Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 20:27:13. #1.15#
title