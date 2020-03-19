Bingöl'de korona virüsüne karşı kapsamlı temizlik
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Erdal Arıkan, Bingöl, Güncel

Bingöl'de korona virüsüne karşı kapsamlı temizlik

Bingöl'de korona virüsüne karşı tedbirler kapsamında kapsamlı dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları yapıldığını belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kendilerine düşenin önlem almak olduğunu, herkesin ise alınan karar ve tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

19.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:02
Bingöl'de korona virüsüne karşı kapsamlı temizlik

Bingöl'de korona virüsüne karşı tedbirler kapsamında kapsamlı dezenfekte ve sterilizasyon çalışmaları yapıldığını belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kendilerine düşenin önlem almak olduğunu, herkesin ise alınan karar ve tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

Çin'de ortaya çakıp Dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle Türkiye genelinde alınan tedbirler devam ederken, şehirler de de kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Her ilde olduğu gibi Bingöl'de de belediye ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandıkları yerler başta olmak üzere, parklar, toplu taşıma ve ticari araçların yanı sıra kurumlar da da dezenfekte çalışması yürütüyor.

Tedbirler kapsamında Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerle kent genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan,"İlimizin sağlığı ve huzuru için halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Uzman ekibimizle dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarını yürütürken, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce oluşturulan ekiple cadde ve sokaklarımızı temizliyor, BİSKİ Müdürlüğümüz ekipleriyle de içme suyu depolarımızın temizlik ve klorlama işlemlerini yapıyoruz" dedi.

Dezenfekte çalışmalarının günlük planlı bir şekilde yürütüldüğünü kaydeden Başkan Arıkan, "Bu bağlamda günlük olarak riskler ortadan kalkıncaya kadar işlemler devam edecektir. Yağışların kesilmesiyle birlikte tüm park ve bahçeler ile çocuk oyun alanlarında dezenfekte çalışmalarımıza start vereceğiz"diye konuştu.

"Bizlere düşen önlem almak, alınan karar ve tedbirlere uymaktır"

İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında faaliyetleri geçici olarak durdurulan işletmelere yönelik denetimlerin sıkılaştırıldığını da kaydeden Arıkan, "Zabıta ekiplerimiz, geçici bir şekilde faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, kafeterya, oyun salonları başta olmak üzere genelgede yer alan tüm alanlara yönelik denetimler devam ediyor. Koordineli bir şekilde çalışan ekiplerimiz, saha denetimlerinin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen her ihbarı dikkate alarak çalışmalarını sürdürüyor. Yine marketlerde fahiş fiyat denetimleri ile fırınlar başta olmak üzere üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde hijyen denetimleri sürdürülüyor. Gerek Sağlık Bakanlığımız gerekse İçişleri Bakanlığımızca alınan tedbir ve önlemlere her bir vatandaşımızın titizlikle riayet etmesi gerekiyor. Sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için Sağlık Bakanlığımızca açıklanan tedbirleri harfiyen yerine getirmeli, zaruri haller dışında dışarı çıkmaktan kaçınmalıyız. Her zorluğun üstesinden gelen devletimiz ve milletimiz bu süreci de tedbirli bir şekilde atlatacaktır. Bizlere düşen önlem almak, alınan karar ve tedbirlere uymaktır"ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Manşet

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