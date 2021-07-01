Bingöl'de korkutan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Bingöl'de bir kulübede çıkan yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bingöl'de bir kulübede çıkan yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde çıktı. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı mahalledeki bir kulübe yanmaya başladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede mahalleye giden ekipler, kulübe yangınını evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı