Bingöl'de konoravirüs tedbirleri Bingöl Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 50 fırına eldiven dağıttı.

Bingöl Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 50 fırına eldiven dağıttı.

Bingöl Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan ortak çalışma neticesinde tedarik edilen mıknatıslı hijyenik eldivenler kentteki fırınlara dağıtımı yapıldı.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 50 fırına 100'er eldiven verdiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Özellikle gıda ürünleri satan işletmeleri denetliyoruz.Bazı mahalle sakinlerinin fırınlar konusunda bize talepleri olmuştu. El teması olmadan kendilerine ekmek verilmesi gibi talepleri olmuştu. Biz de belediye olarak mıknatıslı hijyenik eldiveni bütün fırınlarımıza dağıttık. 50 fırınımıza verdik. Vatandaşımız bundan sonra el teması olmadan ekmeğini fırından almış olacak."

Kaynak: AA