BİNGÖL'DE, KISITLAMADA SESSİZLİK HAKİM
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BİNGÖL'DE, KISITLAMADA SESSİZLİK HAKİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

BİNGÖL'de pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cuma günü saat 19.00'da başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Bingöl, sessizliğe büründü. Sabah saatlerinde cadde ve sokakların boş kaldığı kentte, ekiplerin tedbirlere yönelik denetimleri sürüyor.

BİNGÖL'DE, KISITLAMADA SESSİZLİK HAKİM
BİNGÖL'DE, KISITLAMADA SESSİZLİK HAKİM
BİNGÖL'DE, KISITLAMADA SESSİZLİK HAKİM
BİNGÖL'DE, KISITLAMADA SESSİZLİK HAKİM
BİNGÖL'DE, KISITLAMADA SESSİZLİK HAKİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Cansu Dere Cem Yılmaz Burak Sergen
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Bülent Uygun Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BİNGÖL'DE, KISITLAMADA SESSİZLİK HAKİM
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 15:24:47. #1.14#

title