BİNGÖL'DE, KISITLAMADA SESSİZLİK HAKİM
BİNGÖL'de pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.
BİNGÖL'de pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cuma günü saat 19.00'da başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Bingöl, sessizliğe büründü. Sabah saatlerinde cadde ve sokakların boş kaldığı kentte, ekiplerin tedbirlere yönelik denetimleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı