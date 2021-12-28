Bingöl'de kışın başıboş bırakılan atların hali yürek burkuyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de kışın başıboş bırakılan atların hali yürek burkuyor

Bingöl'de kışın başıboş bırakılan atların hali yürek burkuyor
AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sahipleri tarafından başıboş bırakılan atlar, kar ve soğuk nedeniyle zor günler geçiriyor.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sahipleri tarafından başıboş bırakılan atlar, kar ve soğuk nedeniyle zor günler geçiriyor.

Yaz aylarında Karlıova'daki yaylalarda konaklayan göçerlerin ulaşım aracı olarak kullandığı, beraberlerinde götürmeyerek geride bıraktığı atlar, çetin kış koşullarında adeta kaderlerine terk ediliyor.

Olumsuz hava koşullarında aç kalan atların bazıları donma tehlikesi geçirirken bazıları ise yaban hayvanlarının saldırısına uğruyor.

Atlar kimi zaman kazalara neden olurken, çoğu zaman da araçların çarpması sonucu hayatını kaybediyor.

Karlıova Belediyesi Zabıta Müdürü Metin Bingöl, gazetecilere, ilçede çetin kış koşullarında sahipsiz atların sayısının arttığını belirterek, "Atlar yollara çıkıp ciddi kazalara sebebiyet veriyor." dedi.

Hayvan sahiplerine atlara sahip çıkmaları çağrısında bulunan Bingöl, yazın ulaşımda kullanılan atların kış aylarında başıboş bırakılmaması gerektiğini söyledi.

AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title