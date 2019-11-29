Bingöl'de Kıbrıs Gazilerine Madalyaları verildi

29.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:57

Bingöl Valisi Kadir Ekinci tarafından 12 Kıbrıs Gazisine, 'Milli Mücadele Madalya ve Beratları' verildi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yılında Bingöllü Kıbrıs gazilerine verilmek üzere gönderilen 12 adet 'Milli Mücadele Madalya ve Beratı' için tören yapıldı.Valilikte yapılan törende Vali Kadir Ekinci, 12 Kıbrıs Gazisine, Milli Mücadele Madalya ve Beratları'nı teslim etti.



Vali Ekinci, Kıbrıs Gazileri ile sohbet ederek onları dinledi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA