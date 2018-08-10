Bingöl'de Kentsel Dönüşüm Çalışması

Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Kültür Mahallesi'nde uygulanacak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında ihale süreci tamamlanan 2 etabın yapımına Kurban Bayramı'ndan sonra başlanacağını söyledi.

Başkan Barakazi, yaptığı açıklamada, göreve başladığında belediyenin 162 milyon 519 lira borcu olduğunu ve üst yapı ihalesiyle birlikte borcun 192 milyon 921 liraya çıktığını belirtti.

Bir yandan hizmet yaptıklarını, diğer yandan da belediye borçlarını ödediklerini kaydeden Barakazi, şöyle devam etti:

"Borcumuzun 63 milyon lirasını ödedik. Şu anda 129 milyon 921 lira borcumuz bulunuyor. Bizim borcumuz yapılandırılmış borçtur, bu borçla ilgili Allah'a şükür ödeme sorunumuz da yoktur. İller Bankası payından borcumuz kesiliyor. Her ay ortalama yapılandırılmış borçlarımıza karşılık kaynağımızdan 1,5 milyon liraya yakın bir rakam kesiliyor."

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi

Kültür Mahallesi'nde uygulanacak olan ikinci etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesine ilişkin bilgi veren Barakazi, ihalesi yapılan 2 etabın Kurban Bayramı'ndan sonra temel atılacağını ifade etti.

Barakazi, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşüm projesinin ilk 3 etabı 12-13 Haziran'da ihale edilmişti. Birinci etap için en uygun fiyatı veren firma, güvenlik soruşturmasından geçmedi. Bu etap tekrar EKAP'a yüklendi. Yeniden ihale edilecek. Diğer iki etapla ilgili herhangi bir problem yok. Önümüzdeki hafta ilgili firmalarla sözleşme imzalanacak ve akabinde yer teslimi yapılacak. Allah nasip ederse bu iki etap için Kurban Bayramı'ndan sonra ilk kazmayı vuracağız. 4'üncü ve 5'inci etaplar da önümüzdeki süreçte ihale edilecek. İlk önceliğimiz 4'üncü etabı ihale etmektir. Kentsel dönüşüm alanındaki yatırım tutarı 400 milyon lirayı aşıyor."