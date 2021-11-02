Son dakika: Kaza yapan aracın sürücüsü hamile kadını, polis hastaneye götürdü - Haberler
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Son dakika: Kaza yapan aracın sürücüsü hamile kadını, polis hastaneye götürdü

AA - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Bingöl'de meydana trafik kazasında rahatsızlanan hamile kadın trafik polisleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de meydana trafik kazasında rahatsızlanan hamile kadın trafik polisleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Büşra Basetemur yönetimindeki HAL-BY 112 yabancı plakalı otomobil ile 65 BF 973 plakalı hafif ticari araç Saray Mahallesi Berti Kavşağı'nda çarpıştı.

Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.

Ekiplerin yol güvenliğini sağladığı sırada 9 aylık hamile olan sürücü Basetemur'un sancıları başladı.

Ekipler, hamile kadını polis aracın bindirerek Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisine götürdü.

Tedavi altına alınan Basetemur'un sağlık durumunun iyi olduğu ve gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Bu arada, trafik polislerinin kadını hastanenin acil servisine getirdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika: Kaza yapan aracın sürücüsü hamile kadını, polis hastaneye götürdü

Son dakika: Kaza yapan aracın sürücüsü hamile kadını, polis hastaneye götürdü

Son dakika: Kaza yapan aracın sürücüsü hamile kadını, polis hastaneye götürdü

Son dakika: Kaza yapan aracın sürücüsü hamile kadını, polis hastaneye götürdü

Son dakika: Kaza yapan aracın sürücüsü hamile kadını, polis hastaneye götürdü

AA - Son Dakika Haberleri
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