Bingöl'de kaza; anne ile 6 aylık kızı öldü, 4 kişi yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bingöl'de kaza; anne ile 6 aylık kızı öldü, 4 kişi yaralı

BİNGÖL'de, otomobil ile hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı.

Bingöl'de kaza; anne ile 6 aylık kızı öldü, 4 kişi yaralı
06.09.2020 11:00 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:05

BİNGÖL'de, otomobil ile hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada Fadile Koşan ile 6 aylık kızı Asya yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.  

Kaza, dün gece, Genç- Bingöl yolu Çayağzı köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 01 DGS 23 plakalı otomobil ile 12 AAE 636 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada Fadile Koşan, hayatını kaybederken, 6 aylık kızı Asya ile 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Asya Koşan da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fadile Koşan ve kızı Asya'nın cansız bedenleri, hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Mansur Yavaş
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Rasim Öztekin Çağatay Ulusoy
Spor Jose Sosa Tamer Tuna Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Bakan Eylül Otomobil
Şu an buradasınız: Bingöl'de kaza; anne ile 6 aylık kızı öldü, 4 kişi yaralı - Bingöl
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 11:04:42. #1.15#
title