Bingöl'de kaza: 4 kişi yaralandı, çok sayıda koyun telef oldu
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Bingöl'de kaza: 4 kişi yaralandı, çok sayıda koyun telef oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kamyonun gölete devrilmesi sonucu 4 kişi yaralanırken, 150 koyundan çoğu telef oldu.

Bingöl'de kaza: 4 kişi yaralandı, çok sayıda koyun telef oldu
31.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:57

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kamyonun gölete devrilmesi sonucu 4 kişi yaralanırken, 150 koyundan çoğu telef oldu.

Kaza, ilçeye bağlı Kanitaht Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şükrü Kılıç yönetimindeki 63 N 3709 yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki gölete devrildi. Devrilen kamyonda bulunan 4 kişi yaralandı, 150 koyundan çoğu ise telef oldu. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kamyon çekici yardımıyla göletten çıkarılırken, koyunların kendilerine ait olmadığını belirten araç sürücüsünün babası İlhami Kılıç, "150 koyunumuz vardı telef oldu. Araba da devrildi, bir şey kalmadı içinde. Mağdurum" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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