Bingöl'de kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'dan beri haber alınamayan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları bugünde sürerken, şuana kadar bir sonuç alınamadığı bildirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'dan beri haber alınamayan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları bugünde sürerken, şuana kadar bir sonuç alınamadığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde 17 Nisan Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında evden hayvanlarını kontrol etmek için çıkan Hasan Göçük'ten (91) bir daha haber alınamadı. Arama çalışmalarında 10 gün geride kalırken, çalışmaların geniş kapsamlı olarak devam ettiği öğrenildi. Valilik koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları, SAR, Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği ile vatandaşların katıldığı aramalarda bu saate kadar bir sonuç alınamadığı aktarıldı.

Arama çalışmalarına profesyonel ekiplerin yanı sıra drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı belirtildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı