Bingöl'de kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor
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Bingöl'de kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor

Bingöl'de kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ün bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ün bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Balgöze köyünden hayvanlarını kontrol etmek için ayrıldığı evine geri dönmeyen Göçük'ün bulunması için Valilik talimatıyla, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları, SAR (Search and Rescue) Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ekipleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 300 kişi arama çalışmasında yer alıyor.

Ekipler, köyün çevresindeki 5 kilometrelik alanda arama çalışması yapıyor.

AFAD ekipleri, arama çalışmalarında drone da kullanıyor.

SAR Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği Bingöl Birim Sorumlusu Ramazan Küçükhazar, yaklaşık 300 kişilik ekibin farklı bölgelerde arama yaptığını söyledi.

Hasan Göçük'ün bulunması için ekiplerin 5 gündür çalıştığını dile getiren Küçükhazar, "Vadilere, derelere bakılıyor. Göçük'ü inşallah sağ şekilde bulmayı ümit ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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