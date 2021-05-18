Bingöl'de kayıp yaşlı adamı, arama çalışmaları 1 aydır sürüyor
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Bingöl'de kayıp yaşlı adamı, arama çalışmaları 1 aydır sürüyor

Bingöl'de kayıp yaşlı adamı, arama çalışmaları 1 aydır sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir ay önce evden çıkan ve bir daha haber alınmayan 91 yaşındaki Hasan Göcük'ü arama çalışmaları sürürken, henüz bir ize rastlanmadığı belirtildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir ay önce evden çıkan ve bir daha haber alınmayan 91 yaşındaki Hasan Göcük'ü arama çalışmaları sürürken, henüz bir ize rastlanmadığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde 17 Nisan Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında evden hayvanlarını kontrol etmek için çıkan Hasan Göçük'ten (91) bir daha haber alınamadı. İlk günden itibaren Valilik koordinesinde AFAD İl Müdürlüğü, jandarma, arama kurtarma dernekleri iye köylülerin de desteğiyle bölgede arama çalışmaları yapıldı. Halen devam eden arama çalışmalarında bir henüz bir sonuca ulaşılamadığı aktarıldı.

Öteyandan ekiplerin, köyün tamamını birkaç kez aradıklarını, dere yataklarında aramaların da defalarca arandığı kaydedildi. - BİNGÖL

Bingöl'de kayıp yaşlı adamı, arama çalışmaları 1 aydır sürüyor
Bingöl'de kayıp yaşlı adamı, arama çalışmaları 1 aydır sürüyor
Bingöl'de kayıp yaşlı adamı, arama çalışmaları 1 aydır sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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