Bingöl'de kayıp yaşlı adam 6 gündür aranıyor
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Bingöl'de kayıp yaşlı adam 6 gündür aranıyor

Bingöl'de kayıp yaşlı adam 6 gündür aranıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'de geçtiğimiz Cumartesi günü evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ü arama çalışmalarının bugünde devam ettiği bildirildi.

Bingöl'de geçtiğimiz Cumartesi günü evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Hasan Göçük'ü arama çalışmalarının bugünde devam ettiği bildirildi.

Olay, Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde kırsalında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 17 Nisan Cumartesi günü öğleden sonra saat 16.00 sıralarında evden hayvanlarını kontrol etmek için çıkan Hasan Göçük'ten (80) bir daha haber alınamadı. Arama çalışmalarında 5'inci gününde bir sonuç alınamadığı bugün ise çalışmaların daha geniş kapsamlı olarak yürütülmeye başlandığı bildirildi.Arama çalışmalarının devam ettiği Balgöze köyünde jandarma personeli, AFAD, SAR, Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü, UMKE, Güvenlik Korucuları ve bölgeden birçok vatandaşla toplamda 300'ün üzerinde kişiden oluşan ekipler yaşlı adamı bulmak için seferber oldu. - BİNGÖL

Bingöl'de kayıp yaşlı adam 6 gündür aranıyor
Bingöl'de kayıp yaşlı adam 6 gündür aranıyor
Bingöl'de kayıp yaşlı adam 6 gündür aranıyor
Bingöl'de kayıp yaşlı adam 6 gündür aranıyor
Bingöl'de kayıp yaşlı adam 6 gündür aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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