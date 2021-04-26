BİNGÖL'DE, KAYIP ALZHEİMER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN
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BİNGÖL'DE, KAYIP ALZHEİMER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de, 17 Nisan'da evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Hasan Göçük (85) için başlatılan arama çalışmaları, 10'uncu günde 300 kişilik ekiple sürdürülüyor.

BİNGÖL'de, 17 Nisan'da evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Hasan Göçük (85) için başlatılan arama çalışmaları, 10'uncu günde 300 kişilik ekiple sürdürülüyor. Çalışmalarda iz takip köpekleri ve dron da kullanılıyor.

Olay, 17 Nisan'da Genç ilçesine bağlı Balgöze köyü kırsalında meydana geldi. Evden öğle saatlerinde hayvanlarını kontrol etmek için çıktığını söyleyen, Alzheimer hastası Hasan Göçük, bir daha dönmedi. Bunun üzerine ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Valilik koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Diyarbakır Ulusal Arama Kurtarma Derneği ekipleri ile güvenlik korucuları ve köy sakinlerinden oluşan 300 kişilik ekip ile Göçük için başlatılan arama çalışmaları, 10'uncu günde de sürdürülüyor. Çalışmalarda iz takip köpekleri ve dron da kullanılıyor.

Aramalara ilişkin açıklama yapan Bingöl AFAD Eğitim Şube Müdürü Sedat Doğan, çalışmaları geniş alana yaydıklarını belirterek, Ekiple birlikte arazi araması yapıyoruz. Aynı zamanda iz takip köpeklerimiz ve dron ile arama çalışmalarımız sürüyor. Şu ana kadar bir ize rastlamadık dedi.

BİNGÖL'DE, KAYIP ALZHEİMER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN
BİNGÖL'DE, KAYIP ALZHEİMER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN
BİNGÖL'DE, KAYIP ALZHEİMER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN
BİNGÖL'DE, KAYIP ALZHEİMER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN
BİNGÖL'DE, KAYIP ALZHEİMER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN
BİNGÖL'DE, KAYIP ALZHEİMER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN
BİNGÖL'DE, KAYIP ALZHEİMER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN
BİNGÖL'DE, KAYIP ALZHEİMER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN
BİNGÖL'DE, KAYIP ALZHEİMER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN
BİNGÖL'DE, KAYIP ALZHEİMER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN
BİNGÖL'DE, KAYIP ALZHEİMER HASTASINI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 10'UNCU GÜN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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