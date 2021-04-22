BİNGÖL'DE KAYIP ALZHEİMER HASTASI, 300 KİŞİLİK EKİPLE ARANIYOR - YENİDEN

BİNGÖL'de, cumartesi günü evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Hasan Göçük (85) için başlatılan arama çalışmaları, 300 kişilik ekiple sürdürülüyor.

BİNGÖL'de, cumartesi günü evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Hasan Göçük (85) için başlatılan arama çalışmaları, 300 kişilik ekiple sürdürülüyor.

Olay, cumartesi günü Genç ilçesine bağlı Balgöze köyü kırsalında meydana geldi. Evden öğle saatlerinde hayvanlarını kontrol etmek için çıktığını söyleyen, Alzheimer hastası Hasan Göçük, bir daha dönmedi. Bunun üzerine ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, güvenlik korucuları, AFAD, UMKE ve Kuzey Yüzü Dağcılık üyeleri, köy sakinleriyle beraber arama çalışması başlattı. Çalışmalar, bugün de 300 kişilik ekiple sürdürülürken, Hasan Göçük'ten bir ize henüz rastlanılmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı