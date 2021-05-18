Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışması sürüyor
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Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışması sürüyor

Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışması sürüyor
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Balgöze köyünde hayvanlarını kontrol etmek amacıyla ayrıldığı evine dönmeyen Hasan Göçük'ün bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri çalışma yürütüyor.

Ekipler, Göçük'ün kaybolduğu günden bu yana arama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

AFAD İl Yönetim Merkezi Şube Müdürü Sedat Doğan, AA muhabirine, Valilik öncülüğünde, 31 gündür süren arama çalışmalarının bütün imkanların kullanılarak gerçekleştirildiğini ancak henüz bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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