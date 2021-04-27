Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

İlçeye bağlı Balgöze köyünde hayvanlarını kontrol etmek için ayrıldığı evine dönmeyen Hasan Göçük'ün bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), güvenlik korucuları, SAR Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma (UKSAR) Derneği, İHH arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar arama çalışmasında yer alıyor.

Dün köyün yakınından geçen 20 kilometrelik derede arama çalışmalarını yürüten ekipler, bugün yeniden derede arama çalışması gerçekleştirdi.

Diğer bölgelerde de dedektör köpeklerle ve drone ile arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş