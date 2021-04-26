Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki vatandaşın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki vatandaşın bulunması için çalışmalar sürüyor.

İlçeye bağlı Balgöze köyünde hayvanlarını kontrol etmek için ayrıldığı evine dönmeyen Hasan Göçük'ün bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), güvenlik korucuları, SAR Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma (UKSAR) Derneği, İHH arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 300 kişi arama çalışmasında yer alıyor.

İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürü Sedat Doğan, AA muhabirine, ekiplerin Hasan Göçük'ü bulmak için büyük mücadele verdiğini söyledi.

Bölgedeki arama çalışmaların büyük oranda tamamlandığını aktaran Doğan, "Ailesiyle görüşmemizde Hasan Göçük'ün bazen unutkanlık yaşadığı söylenmişti. Fiziki durumu ve yaşlılığı göz önünde bulundurarak hareket ettik ve gidemeyeceği yerlere bile gittik. 20 kilometrelik derenin tamamına bakıldı. Yeniden bir durum değerlendirmesi yapacağız." dedi.

SAR Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği Bingöl Birim Sorumlusu Ramazan Küçükhazar da ekiplerin tekrar derede arama çalışması yaptığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

Tiyatrocu kadına çirkin tuzak! İş görüşmesine gittiği sözde emlakçının tecavüzüne uğradı
Tiyatrocu kadına çirkin tuzak! İş görüşmesine gittiği sözde emlakçının tecavüzüne uğradı
Sivil polislere 'Abi gelin, oyun var' diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Sivil polislere "Abi gelin, oyun var" diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 16:51:05. #1.15#

title