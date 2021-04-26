Bingöl'de kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki vatandaşın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki vatandaşın bulunması için çalışmalar sürüyor.

İlçeye bağlı Balgöze köyünde hayvanlarını kontrol etmek için ayrıldığı evine dönmeyen Hasan Göçük'ün bulunması için İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), güvenlik korucuları, SAR Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma (UKSAR) Derneği, İHH arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 300 kişi arama çalışmasında yer alıyor.

İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Şube Müdürü Sedat Doğan, AA muhabirine, ekiplerin Hasan Göçük'ü bulmak için büyük mücadele verdiğini söyledi.

Bölgedeki arama çalışmaların büyük oranda tamamlandığını aktaran Doğan, "Ailesiyle görüşmemizde Hasan Göçük'ün bazen unutkanlık yaşadığı söylenmişti. Fiziki durumu ve yaşlılığı göz önünde bulundurarak hareket ettik ve gidemeyeceği yerlere bile gittik. 20 kilometrelik derenin tamamına bakıldı. Yeniden bir durum değerlendirmesi yapacağız." dedi.

SAR Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği Bingöl Birim Sorumlusu Ramazan Küçükhazar da ekiplerin tekrar derede arama çalışması yaptığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş