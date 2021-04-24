Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor
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Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki vatandaşın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki vatandaşın bulunması için çalışmalar sürüyor.

Balgöze köyünden hayvanlarını kontrol etmek için ayrıldığı evine dönmeyen Hasan Göçük'ün bulunması amacıyla Valilik talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları, SAR Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği, İHH arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlardan oluşan 277 kişi çalışmalarda yer alıyor.

Köyün yakınından geçen derenin tamamında arama yapan ekipler, diğer bölgelerde de 3 dedektör köpek ve drone desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Göçük'ü görenlerin İl AFAD Müdürlüğüne ait "0426 214 4218" numarayı, 155 ile 156 ihbar hatlarını araması istedi.

Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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